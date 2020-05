Brasil tem 62,6% dos municípios com casos confirmados por Covid-19

Reuters

O Brasil tem 3.488 municípios com casos confirmados de pacientes com Covid-19, o que representa 62,6% do total de cidades no país, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira em documento referente à situação epidemiológica.

O dado indica uma aceleração no processo de interiorização do novo coronavírus, com um aumento de 490 novas cidades com infectados pela doença em relação ao último dado do assunto, divulgado dia 14 de maio.

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do ministério, Eduardo Macário, disse que quase 80% dos municípios da Região Norte do país contam com infectados pela Covid-19.

“A região nos preocupa”, disse ele, ao destacar que se está agora no momento de “maior pressão” em relação ao número de casos pela doença. O último dado dá conta de 291.579 infectados.

Macário afirmou que as Regiões Norte e Nordeste atravessam no momento o período de sazonalidade das doenças respiratórias no país.

EXAMES

A diretora substituta do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde da pasta, Grace Madeline, disse que o Brasil já contabiliza 585.307 exames para Covid-19 realizados ou em análise por laboratórios oficiais.

Segundo a diretora, há atualmente uma média de 7 mil exames da doença analisadas por dia. Ela disse que 75% dos exames para Covid-19 estão sendo realizados em até cinco dias e destacou que números refletem um aumento da capacidade laboratorial do país.

Grace disse que a pasta não tem os resultados completos de exames por Covid realizados em 5,5 mil laboratórios do país. Mas afirmou que o ministério está trabalhando numa unificação desses dados vindos do setor privado.