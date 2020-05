Cadáver de homem é encontrado com saco de areia nas costas em ramal de Manaus

O corpo de um homem, que aparenta ter entre 20 e 25 anos e ainda não foi identificado, foi encontrado na manhã deste sábado (9), no bairro tarumã zona oeste da capital, nas proximidades do ramal da praia dourada.

De acordo com informações da Companhia Interativa Comunitário (CICOM), a vítima foi encontrada com ferimentos na cabeça e estava com um saco de areia nas costas.

O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso.