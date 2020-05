Cadáver é encontrado com 23 facadas na comunidade bairro Novo

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado com 23 golpes de arma branca, por volta de 1h, na madrugada deste sábado (23), na rua Rômulo, comunidade bairro Novo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Uma testemunha relatou que escutou um barulho no terreno da casa ao lado, quando saiu para verificar, se deparou com o cadáver jogado todo ensanguentado, usando uma bermuda preta e com a camiseta rasgada. Informações preliminares apontam que a vítima foi apenas desovada no local.

O corpo foi removido por uma equipe do Instituo Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.