Cadáver esquartejado é encontrado dentro de três malas no bairro Novo Aleixo

Redação AM POST

Um cadáver esquartejado, do sexo masculino, foi encontrado dentro de três malas, por volta das 6h da manhã desta quinta-feira (14), em um terreno na rua Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus. O homem tinha uma tatuagem com o nome Caio.

Conforme a polícia, as partes anatômicas estavam divididas em uma mala com a cabeça da vítima, outra mala com os membros superiores e inferiores (braços e pernas), e a outra somente com o tronco. Em uma das malas havia um papel com a seguinte frase “X-9 Zé Ruela CV é Sal”.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) aponta que o crime tenha sido pelo crime de tráfico de drogas e as malas foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML).