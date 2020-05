Câmeras de segurança registram últimas imagens da Miss Manicoré antes de ser assassinada

Redação AM POST

Câmeras de segurança registraram os últimos momentos da finalista a Miss Amazonas Be Emotion 2019, Kimberly Mota, de 22 anos, antes de ser assassinada. As imagens que foram divulgadas nesta quinta-feira (14), mostram o momento em que a modelo entra no carro do ex-namorado Rafael Fernandez, um dia antes de ser encontrada morta no apartamento do acusado em Manaus. Ele é o principal suspeito do crime e segue foragido.

Nas imagens da noite de domingo (10), Kimberly sai de dentro da casa de sua amiga, se despede e entra no veículo só suspeito. Foi a última vez que ela foi vista com vida até ser encontrada morta no apartamento de Rafael.

Os últimos registros mostram as imagens do carro do suspeito saindo de ré pela rua da casa da amiga da vítima no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul da capital.

Veja o vídeo: