Caminhão com 15m³ de madeira ilegal é apreendido no bairro Adrianópolis

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAM), apreendeu caminhão com madeira ilegal nesta sexta-feira (22/05), no Adrianópolis, zona centro-sul da capital.

Ao perceberem a atitude suspeita do condutor de um caminhão, os policiais abordaram o veículo e em seguida, identificaram o conteúdo da carga transportada: aproximadamente 15m³ de madeira serrada. O responsável pela carga estava sem o Documento de Origem Florestal (DOF) e, dessa forma, caracterizou-se a irregularidade.

Mediante o fato, o envolvido foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e enquadrado no artigo 46, da Lei n° 9.605/98, por transporte ilegal de madeira.

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam que quem vende, transporta, guarda ou expõe para a venda madeira serrada, sem a devida licença, comete crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais.