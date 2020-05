Carro de Rafael Fernandez é filmado passando pela divisa do Amazonas com Roraima

Redação AM POST

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil de Roraima, nesta sexta-feira (15), mostra o momento em que Rafael Fernandez, de 32 anos, suspeito de assassinar a facadas miss Manicoré Kimberly Mota, de 22 anos, passa pela fiscalização da divisa de Amazonas e Roraima, por volta das 5h50, na última segunda-feira (11). As imagens são do Posto Fiscal do Jundiá.

O delegado-geral da Polícia Civil de Roraima, Herbert Amorim, afirmou estar monitorando as possíveis rotas de fuga do suspeito desde a informação dada pela polícia do Amazonas sobre Rafael.

Caso

Rafael Fernandez Rodrigues, é o principal suspeito no assassinato da finalista a Miss Amazonas Be Emotion, Kimberly Mota, de 22 anos. A vítima estava desaparecida desde o último domingo (10) e após várias buscas, ela foi encontrada morta no apartamento do acusado, que até então era namorado dela.

Informações apontam que Rafael não aceitou o fim do relacionamento importo pela modelo e decidiu assassina-la. Após o encontro do corpo, o acusado está foragido e segundo a polícia ele conseguiu passar na barreira da Venezuela e tem destino a Espanha.

Veja o vídeo: