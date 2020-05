Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 23.704

Redação AM POST

O Amazonas registrou 1.572 novos casos, nesta quarta-feira (20/05), totalizando 23.704 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 70 óbitos pela doença, elevando para 1.561 o total de mortes. Um total de 30 óbitos ocorreu nas últimas 24 horas. Foram registrados 11 óbitos domiciliares, 67 sepultamentos e uma cremação.

Os casos negativos para Covid-19 somam 29.788, sendo 20.726 em Manaus e 9.062 no interior do estado.

O boletim aponta que 3.243 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 18.348 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 552 pacientes internados, sendo 324 em leitos clínicos (42 na rede privada e 282 na rede pública) e 228 em UTI (84 na rede privada e 144 na rede pública).

Há ainda outros 619 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 447 estão em leitos clínicos (105 na rede privada e 342 na rede pública) e 172 estão em UTI (47 na rede privada e 125 na rede pública).

Ocupação de leitos – De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta terça-feira (19/05), a taxa de ocupação de leitos de UTI era 82%. Dos 399 leitos de UTI disponíveis nas unidades da rede estadual de saúde que atendem pacientes de Covid-19, 329 estavam ocupados com pacientes Covid (206) e não-Covid (123).

Em relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação estava em 58% na terça-feira. Dos 2.120 leitos disponíveis na rede, 1.265 estavam ocupados, sendo 457 com pacientes Covid e não-Covid (808).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada, pela FVS-AM, a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Em Manaus, foram notificados 32.369 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 21.123.

O assessor da Sala de Situação da FVS-AM, Daniel Barros, apontou que as informações são enviadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais. “As vigilâncias epidemiológicas dos municípios do Amazonas nos informam os casos notificados ou confirmados e esses dados são armazenados nesses sistemas nacionais”, explicou Daniel, acrescentando que os casos confirmados pelas cidades são apontados a partir de realização de testes rápidos, nos municípios, para detecção de Covid-19.

Municípios – Dos 23.704 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (20/05), 11.643 são de Manaus (49,12%) e 12.061 do interior do estado (50,88%).

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (1.602); Tefé (937); Coari (899); Parintins (750); Tabatinga (564); Santo Antônio do Içá (500); São Gabriel da Cachoeira (455); Itacoatiara (443); Careiro Castanho (418); Rio Preto da Eva (387); Iranduba (379); Maués (345); Autazes (321); São Paulo de Olivença (316); Presidente Figueiredo (283); Boca do Acre (235); Benjamin Constant (232); Tapauá (204); Itapiranga (203); Barcelos (187); Amaturá (180); Anori (176); Carauari (171); Borba (145); Beruri (134); Barreirinha (122); Tonantins (122); Fonte Boa (117); Urucará (111); Novo Aripuanã (97); Silves (87); Manaquiri (82); Anamã (76); Novo Airão (74); Maraã (61); Jutaí (58); Nova Olinda do Norte (57); Boa Vista do Ramos (46); Eirunepé (46); Urucurituba (45); Caapiranga (43); Careiro da Várzea (42); Lábrea (34); Nhamundá (34); Humaitá (33); Manicoré (31); São Sebastião do Uatumã (27); Canutama (25); Alvarães (23); Codajás (23); Apuí (20); Japurá (13); Guajará (12); Uarini (11); Santa Isabel do Rio Negro (7); Juruá (5); Pauini (5); Atalaia do Norte (4); e Itamarati (2).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19. As duas cidades registraram apenas casos notificados, que são os casos suspeitos para a doença. São nove casos notificados em Envira e 12 em Ipixuna. As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e informadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, apontou que as notificações emitidas pelos municípios para o Governo do Estado demonstram que as cidades estão atentas e preocupadas com o avanço da doença no Amazonas. “Ipixuna e Envira têm casos notificados e, ao informar essas notificações para o Estado, as vigilâncias epidemiológicas desses municípios apontam que estão sensíveis à circulação viral do novo coronavírus”, disse.

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1057 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

Os 46 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, num total de 504, são: Manacapuru (71); Tabatinga (47); Tefé (43); Parintins (42); Coari (36); Itacoatiara (35); Iranduba (23); Maués (23); Autazes (22); São Gabriel da Cachoeira (15); Benjamin Constant (12); Presidente Figueiredo (11); Borba (9); Santo Antônio do Içá (9); Tonantins (8); Rio Preto da Eva (8); São Paulo de Olivença (7); Barcelos (7); Careiro Castanho (6); Manaquiri (6); Amaturá (5); Fonte Boa (5); Beruri (5); Jutaí (5); Novo Airão (4); Tapauá (3); Anori (3); Itapiranga (3); Silves (3); Novo Aripuanã (3); Nova Olinda do Norte (3); Alvarães (3); Boca do Acre (2); Carauari (2); Barreirinha (2); Urucará (2); Manicoré (2); Maraã (1); Boa Vista do Ramos (1); Caapiranga (1); Careiro da Várzea (1); Urucurituba (1); Humaitá (1); Nhamundá (1); Codajás (1); e Santa Isabel do Rio Negro (1).

Outros 239 óbitos estão em investigação epidemiológica e 142 foram descartados para o novo coronavírus. Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.