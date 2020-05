Cinco pessoas são detidas em laboratório de drogas na zona sul de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite desta quinta-feira (28/05), cinco homens por tráfico de drogas no bairro Betânia, zona sul da capital. Com eles, os policiais apreenderam seis pacotes médios de supostamente cocaína, quatro balanças de precisão, um liquidificador, duas latas de fermento, solução de bateria, rejunte, cafeína, bicarbonato de sódio, uma prensa hidráulica, materiais para embalo da droga e a quantia de R$ 212,00 em espécie.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando receberam denúncia via linha direta, por volta das 20h30, informando que, em uma residência localizada na rua Armando Barbuda, beco Salustiano, vários indivíduos estariam refinando e embalando entorpecentes para comercialização.

Ao realizar incursão no referido beco, a equipe logo identificou a residência. No local, os policiais encontraram os cinco homens e comprovaram que se tratava de um pequeno laboratório para refino de entorpecentes. Durante as buscas, os policiais encontraram as porções de possivelmente cocaína e o restante do material apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos, que foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.