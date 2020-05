Com Covid-19, deputado licenciado recebe alta e faz balanço positivo do hospital de campanha

Redação AM POST*

À frente da coordenação do Hospital de Campanha Gilberto Novaes, Ricardo Nicolau recebeu alta médica e retomou presencialmente, nesta segunda-feira (04), as atividades da unidade – mantida pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o Grupo Samel e o Instituto Transire -, após o período de isolamento domiciliar. O diretor do Grupo Samel foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 22 de abril e manteve a direção do Hospital através do trabalho remoto.

“Estamos retomando os trabalhos, agora presencialmente. Fiz o tratamento precoce, que tenho lutado bastante para que seja feito por todos os amazonenses, para evitar a hospitalização”, pontuou.

Em seu retorno, o coordenador fez um balanço positivo da unidade, que, em menos de um mês, já possui 99 leitos ativos, sendo 38 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital também conta agora com uma sala de tomografia, para auxiliar no tratamento da doença, bem como no diagnóstico precoce. Vale ressaltar que, graças à tomografia computadorizada, Ricardo Nicolau soube da doença com antecedência, realizando antecipadamente o tratamento, sem necessidade de internação.

De acordo com o coordenador do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, mesmo durante sua ausência física, as obras não pararam, para garantir que, em breve, o espaço – montado em uma estrutura de ensino da Prefeitura de Manaus que estava pronta para ser inaugurada no bairro Lago Azul, zona Norte – atinja sua capacidade máxima de 279 leitos. “A tomografia já está funcionando. Estamos abrindo a cada dia novos leitos e, se Deus quiser, chegaremos ao maior número possível”, destacou.

Ricardo Nicolau também fez recomendações à população para auxiliar na luta contra o novo coronavírus. “Se possível, fiquem em casa. O isolamento é muito importante para evitar um colapso ainda maior dos sistemas de saúde”, enfatizou.