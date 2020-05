Corpo da miss Manicoré é recebido com cortejo no município

Redação AM POST

O corpo da finalista do Miss Amazonas Be Emotion 2019, Kimberly Mota, de 22 anos, chegou na tarde desta terça-feira (12), em um avião de pequeno porte, para sepultamento no município de Manicoré (distante a 330 quilômetros de Manaus). A jovem morava na capital e cursava faculdade particular de odontologia.

O assassinato da vítima comoveu a população local que decidiu fazer um cortejo durante a passagem do corpo pelas ruas da cidade. A família preparou o translado para que a jovem fosse enterrada na cidade natal.

Kimberly estava desaparecida desde o último domingo (10) e foi encontrada morta com golpes de faca no apartamento do ex-namorado, identificado como Rafael Fernandez Rodrigues, principal suspeito do crime. Até o momento ele segue foragido.