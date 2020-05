CPI da Saúde será comandada pelo Delegado Péricles e terá Fausto Júnior como relator

Redação AM POST*

Durante reunião virtual na tarde desta terça-feira (26), os cinco membros efetivos da Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) da Saúde, instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE/AM), definiram o deputado estadual Delegado Péricles (PSL) como presidente e o deputado Fausto Júnior (PRTB) como relator.

Os outros membros efetivos são os deputados Dr. Gomes (PSC), Serafim Corrêa (PSB) e Wilker Barreto (Podemos) divulgados em publicação do diário oficial da Aleam desta segunda-feira, 25, conforme decisão do presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB). Desses, apenas o Doutor Gomes faz parte da base do governo. A escolha ocorreu a partir da indicação dos deputados pelos líderes partidários.

Na tarde desta quarta-feira, 27, serão definidos os nomes dos membros suplentes da CPI.

A comissão pretende investigar possíveis casos de corrupção na saúde do Amazonas, a partir do ano de 2011 até hoje, portanto, nos governos de Omar Aziz, José Melo, David Almeida, Amazonino Mendes e Wilson Lima.

“Nossa responsabilidade é grande. Não só de imputar responsabilidades as pessoas, mas de corrigir falhas que já ocorrem a muitos anos. Precisamos viver um novo momento na saúde do nosso Estado. Temos um sistema precário”, disse Delegado Péricles.