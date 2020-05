Criminosos aproveitam recomendação do uso máscaras para assaltar supermercado em Coari

Redação AM POST

Uma dupla assaltantes armados, usou máscaras de proteção contra o novo Coronavírus (Covid-19), para cometer assalto em um supermercado, por volta de 12h, na tarde desta quarta-feira (6), no município de Coari (distante a 363 quilômetros de Manaus).

Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa, a dupla entrou no estabelecimento portando uma arma de fogo e imediatamente rendeu funcionários e clientes, em seguida eles pegam toda a renda do caixa, no total de R$ 2 mil e vão embora. Eles estavam usando máscara de proteção para esconder o rosto.

Os criminosos ainda não foram identificados devido o uso das máscaras e a polícia investiga o caso.