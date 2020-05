Delegado Pablo acompanha ministro da saúde em visita a hospitais de Manaus

Redação AM POST*

O deputado federal Delegado Pablo acompanhou o Ministro da saúde Nelson Teich e sua comitiva durante a visita ao Hospital de Campanha Municipal, na tarde desta segunda-feira (4) em Manaus.

De acordo com o parlamentar, o ministro visitou hospitais em Manaus e reiterou o compromisso do Governo Federal através do Ministério da Saúde, em dar todo o suporte necessário para que o sistema único de saúde possa atender a demanda da população.

“Ontem chegaram a Manaus três aeronaves da Força Aérea Brasileira contendo diversos equipamentos incluindo 06 novos respiradores, mais de 400 mil unidades de EPIs que estavam em falta, meia tonelada de medicamentos e cilindros de oxigênio. Hoje o Ministro Teich confirmou também que um dos hospitais de Manaus será ampliado com o apoio do Governo Federal, e isso mostra o comprometimento e prioridade que o Amazonas continuará recebendo”, informou o parlamentar.

“Nosso foco é cuidar das pessoas e salvar vidas”, frisou o deputado.