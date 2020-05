Delegado Pablo busca apoio de embaixadas na luta contra a Covid-19 no Amazonas

O deputado federal Delegado Pablo esteve reunido na manhã desta quinta-feira (07/05) com o Embaixador da Espanha no Brasil, Fernando Garcia Casas, para solicitar as estruturas de hospitais de campanha desmobilizados neste país para enfrentamento ao coronavirus no Amazonas.

A Espanha foi o segundo país com maior número de casos confirmados, cerca de 220 mil, e 25.857 mortos. Após uma longa batalha contra o vírus, o país vem fechando seus hospitais de campanha paulatinamente e, segundo o deputado, podem ser utilizadas no Brasil em cidades como Manaus, Belém e Fortaleza.

“São estruturas de primeiro mundo, de alta tecnologia e que não terão mais uso nestes países que, pouco a pouco, se vêem livres da pandemia. Esta foi a primeira reunião com embaixadas, mas na próxima semana estarei com os embaixadores dos Estados Unidos e de Israel para pedir o seu apoio”, disse Oliva. Após o compromisso, na reunião da comissão externa de ações de prevenção à Covid-19, o parlamentar reiterou o caos na saúde pública em Manaus e cobrou a liberação de emendas destinadas à saúde no do interior do Amazonas.