Deputados que vão integrar CPI da Saúde são definidos na Aleam

Redação AM POST*

Os nomes de cinco membros titulares que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), também chamada de CPI da Saúde, foram divulgados em publicação do diário oficial da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desta segunda-feira, 25, conforme decisão do presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB).

Os membros são: Delegado Péricles (PSL), Fausto Júnior (PRTB), Dr. Gomes (PSC), Serafim Corrêa (PSB) e Wilker Barreto (Podemos). Desses, apenas o Doutor Gomes faz parte da base do governo. A escolha ocorreu a partir da indicação dos deputados pelos líderes partidários realizada na última quarta-feira, 22.

Serão definidos na primeira reunião dos membros da CPI os nomes do presidente e relator da comissão. Esse encontro ainda não tem data definida para acontecer.

A CPI pretende investigar possíveis casos de corrupção na saúde do Amazonas, a partir do ano de 2011 até hoje, portanto, nos governos de Omar Aziz, José Melo, David Almeida, Amazonino Mendes e Wilson Lima.