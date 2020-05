Detento idoso do Ipat é encontrado morto dentro de cela

REDAÇÃO AM POST

O detento Idelberto Mafra, de 64 anos, foi encontrado morto com suspeita de infarto na noite desta terça-feira (05) dentro de uma cela do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). A informação foi confirmada pela secretaria de estado de administração Penitenciária (Seap).

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) a causa do óbito é indeterminada, no entanto serão feitos mais exames para identificar o motivo da morte.

De acordo com a Seap, devido a idade de Idelberto ele fazia parte do grupo de risco do covid-19 e por isso foi em uma cela separada , porém, a morte do detento não tem relação como o vírus, pois ele não apresentou nenhum sintoma da doença.