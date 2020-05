Disk Denúncia é criado em Coari para delatar pessoas diagnosticadas com Covid-19 que estão burlando o isolamento

Redação AM POST*

Ferramenta no combate ao novo coronavírus, o Disk Denúncia exclusivo, foi criado no município de Coari, distante 362 quilômetros de Manaus, para receber delações de pessoas que estão com diagnóstico positivo ou suspeito de Covid-19 que não estão respeitando a quarentena domiciliar, colocando em risco a integridade da população.⁣

As denúncias podem ser feitas pelo número (97)98808-7597 ⁣de segunda a domingo, no período da manhã das 8h às 12h e a tarde das 14h às 18h. “Sua atitude pode salvar vidas”, diz anúncio da campanha.

A medida visa fortalecer as ações já realizadas pela Secretaria de Saúde no enfrentamento do novo coronavírus, oferecendo canal direto para que a população possa denunciar possíveis irregularidades. ⁣

Além disso, o número de telefone está disponível para receber denúncias de aglomerações e festas, independentemente do local realizado.⁣

⁣