Droga avaliada em R$ 120 mil é apreendida no Aeroporto Eduardo Gomes

Redação AM POST

Uma operação do Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminhos da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP) juntamente com a Polícia Federal, resultou na prisão de duas pessoas e apreensão de 10 quilos de maconha do tipo skunk, no valor de R$ 120 mil. A operação foi realizada nesta quinta-feira (28), no aeroporto internacional Eduardo Gomes.

Segundo a polícia, o primeiro meliante foi detido após o cão farejador “Deco”, detectar a droga dentro de embalagens com açaí congelado em uma caixa de isopor. O entorpecente tinha destino a Guarulhos/SP e a quantidade era de aproximadamente 8 quilos.

O segundo flagrante da polícia, foi uma mulher com os 8 quilos do ilícito dentro do travesseiro, e foi considerada suspeita após passar pelo equipamento de escâner, ela tinha destino a Belém/PA.

Os acusados foram detidos e levados a Superintendência da PF para os procedimentos cabíveis.