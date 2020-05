Dupla de assaltantes é presa por roubo na Avenida Djalma Batista

Redação AM POST

Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na tarde desta segunda-feira (11/05), dois homens por roubo e porte ilegal de simulacro de arma de fogo na avenida Djalma Batista, próximo ao Conjunto Eldorado, zona centro-sul da capital. Com eles, os policiais apreenderam uma motocicleta modelo CB300, vermelha, placa NPB-9B12, com restrição de roubo, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e um aparelho celular Samsung.

Os policiais faziam patrulhamento na avenida Djalma Batista, por volta das 15h30, quando avistaram dois homens em uma motocicleta, em atitude suspeita. Foi feito acompanhamento e acionamento de sinais sonoros para a parada do condutor, que não atendeu e empreendeu fuga.

A guarnição acompanhou a dupla até que, no cruzamento com o conjunto Eldorado, a viatura e a motocicleta colidiram em um outro veículo particular. Um dos suspeitos foi detido, e com ele os policiais apreenderam a motocicleta com restrição de roubo e um simulacro de arma de fogo. O outro suspeito conseguiu fugir, mas foi detido no início da noite no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, quando procurou atendimento médico.

Um dos policiais ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Rio Negro, onde recebeu atendimento médico e logo foi liberado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.