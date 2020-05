Eduardo Bolsonaro atira em balão para revelar sexo do 1º filho

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e a esposa Heloísa Wolf Bolsonaro realizaram o chá de revelação do sexo bebê na tarde deste domingo (10). Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a família gravou um vídeo em que Eduardo aparece com uma arma de pressão estourando um balão para revelar o sexo do bebê.

“É menino ou menina? Assista até o fim!!!Feliz dia das mães para a mais nova mamãe do pedaço Heloísa”, escreveu o deputado. No vídeo, ao acertar o balão, diversas bexigas rosas voaram pelo céu.

Ele e Heloísa completam um ano de casados no próximo dia 25 de maio. O presidente já é avô de duas meninas, filhas do senador Flávio Bolsonaro.