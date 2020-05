Eduardo Braga intercede pela BR-319 com ministro da Infraestrutura, destaca deputado

Redação AM POST*

O deputado estadual Cabo Maciel (PL) destacou na manhã desta segunda-feira (25), encontro do senador Eduardo Braga (MDB) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, na última sexta-feira (22), quando reiterou a necessidade de uma edição de uma medida provisória para erradicar todos os entraves burocráticos que atrasam a execução das obras de recuperação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (RO).

Segundo Cabo Maciel, o senador amazonense falou ao ministro Tarcísio que considera o momento mais do que propício para que sejam destravados, de vez, os gargalos que dificultam as intervenções na rodovia, já que o Poder Executivo começou, na semana passada, a liberar aeroportos do interior do Amazonas para pousos e decolagens de aeronaves do porte ATR 72 (com capacidade de transportar até 72 passageiros).