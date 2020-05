Em Amaturá, dos 35 casos confirmados de coronavírus, 17 estão recuperados

Redação AM POST*

O município de Amaturá, localizado a 1072 km de Manaus, divulgou nesta terça-feira (5) que dos 35 casos confirmados

de Covid-19, doença causa pelo novo coronavírus, 17 estão recuperadas e fora do período de transmissibilidade do vírus.

O número de curados representa em torno de 50% dos casos infectados, sendo extremamente expressivo. Conforme a secretaria de saúde de Amaturá, tem sido realizado um trabalho intensivo no combate e na prevenção do coronavírus, além da prefeitura do município ter publicado diversos decretos proibindo a circulação de pessoas durante esse período de pandemia.

Medidas tomadas

Recentemente foi publicado o decreto de n°1.364/2020, que determina a proibição pelo prazo de 15 dias, a partir da Publicação do mesmo, o deslocamento e trânsito de indígenas de suas aldeias e/ou comunidades para a sede do município de Amaturá.

Este decreto levou em consideração a falta de dedicação de alguns indígenas no combate e prevenção do novo coronavírus, de acordo com o Prefeito Joaquim Corado, os indígenas são muito resistentes em aceitar as recomendações do Ministério da Saúde que são: evitar aglomerações, usar máscaras, lavar às mãos e passar álcool em gel para evitar a disseminação do coronavírus.

Devido a baixa imunidade os indígenas ficam mais expostos ao vírus. Além de duvidarem do que a prefeitura fala sobre os danos que o vírus pode causar a todos, eles também não acreditam nos casos de transmissão comunitária.

Outro decreto publicado pela prefeitura, proíbe a circulação de pessoas, veículos e etc em determinados horários.