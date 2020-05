Em Manaus, agência bancária fecha as portas após funcionários contraírem Covid-19

Redação AM POST

Aposentados que precisam receber benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

se sentiram prejudicados na manhã dessa quarta-feira (6), após uma agência do Banco BMG, localizada na rua Marcílio Dias, no centro de Manaus, ter amanhecido fechada.

Os beneficiários foram informados que o cancelamento do expediente é devido os funcionários da agência terem contraído o novo Coronavírus (Covid-19) e não haviam substitutos.

Os idosos permanecem nas filas esperando respostas e afirmam que foram orientados a realizar prova de vida em outra unidade, no entanto, para realizar o procedimento e ter o valor liberado, eles precisariam fazer um empréstimo no banco de R$ 4 mil que seriam descontados automaticamente assim que o benefício entrasse na conta em 12x de R$ 415.