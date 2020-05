Em Manaus, farmácia oferece testes de Covid-19

Redação AM POST

A farmácia Pague Menos, irá realizar testes rápidos do novo Coronavírus (Covid-19), no valor de R$ 199,00 a partir de quinta-feira (28/05), na unidade localizada na Avenida Mário Ypiranga 1339. Só será feito com agendamento prévio pelo número 0800 022 8282.

O cliente pode optar por fazer o teste em seu carro, no estacionamento da farmácia em um sistema drive-thru, ou no consultório farmacêutico equipado para garantir completa segurança a todos os envolvidos no procedimento, além dos demais clientes e colaboradores da Pague Menos. Uma entrevista prévia será feita com os interessados para saber sobre o tempo de aparecimento dos sintomas, informar local, data e hora da aplicação do exame, além dos procedimentos de segurança. Com o aumento da demanda, a rede também ampliou os canais de atendimento para garantir eficiência e maior agilidade no atendimento.

Como não se trata de um autoteste, o paciente sempre contará com a assistência de um profissional farmacêutico no local, que segue estritamente as determinações da Anvisa. O resultado do laudo, atestado por clínicas especializadas e notificado ao Ministério da Saúde, sai dentro de 30 minutos e será compartilhado no e-mail do paciente.

Exame detecta anticorpos no paciente: o teste identifica a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são produzidos pelas células de defesa pelo corpo humano contra a Covid-19 após o contato com vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. Os anticorpos podem ser detectados com melhor sensibilidade após o 7º dia de início dos principais sintomas, que são febre, tosse e dificuldade para respirar, de acordo com as indicações do Ministério da Saúde.