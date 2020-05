Em Manaus, ministro da Saúde diz que AM deve receber reforço de 267 profissionais

Redação AM POST

O Amazonas deve receber o reforço de 267 profissionais de saúde contratados pelo Ministério da Saúde (MS), além de 244 mil unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 25 respiradores do tipo invasivo e 20 respiradores de transporte, destinados para os cuidados dos pacientes com Covid-19 no Estado.

O anuncio foi feito em live realizada na sede do governo do Amazonas pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, que desembarcou na capital junto ao secretário-executivo do Ministério da Saúde, general Eduardo Pazuello, por volta das 17h20, deste domingo (3). Ele foi recebido pelo superintendente da Suframa, Alfredo Menezes. O objetivo da viagem é acompanhar como está sendo o cuidado e atendimento das pessoas infectadas com o novo coronavírus (Covid-19).

O governador, Wilson Lima, havia solicitado ajuda ao Governo Federal para conseguir manter o controle do sistema de Saúde do Estado, durante esse período de pico da pandemia.

O Estado registrou mais 621 casos de Covid-19, neste domingo (03/05), totalizando 6.683 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 47 óbitos pela doença, elevando para 548 o total de mortes.

Wilson Lima fez um apelo ao ministro para antecipar o período de vacinação no amazonas e pediu mais testes para o Estado.

O ministro disse que o foco maior é nos medicamentos, pois vacinas vai demorar um pouco mais. Ele também anunciou um resultados preliminares no estudo do Hidróxidoclorquina em pacientes no Brasil. “O melhor que poderia surgir é um remédio que funcionasse”, disse Teich.

Agenda do ministro da Saúde na capital vai até segunda com encontro com governador Wilson Lima (PSC) e o prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB).

Na segunda-feira (4) a comitiva visita serviços de saúde, como o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz,o Hospital de Campanha Municipal, ambos situados na Zona Norte da capital, e o Hospital de Retaguarda Nilton Lins, na Zona Centro-Sul. Está prevista ainda visita às instalações do Comando Militar da Amazônia, localizado na Zona Oeste.