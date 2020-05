Em meio à pandemia, prefeito de Boca do Acre decide reabrir igrejas e templos religiosos

Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, o prefeito Zeca Cruz (PSDB), do município de Boca do Acre, (a 1,562 km da capital), autorizou a abertura de igrejas e templos religiosos. Com a decisão, Zeca é o primeiro prefeito do Estado que optou pela reabertura dos templos religiosos.

Segundo a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), o município do interior registra 269 casos confirmados de Covid-19. Em uma rede social, o prefeito Zeca Cruz comenta sobre o decreto:

“Praticadas seguindo as medidas de distanciamento social evitando aglomeração de pessoas” e que “deve ser utilizada apenas 50% da capacidade de cada templo por evento, com uso obrigatório de máscara e higienização com álcool em gel na entrada”, diz a postagem.

O prefeito diz ter se baseado no Decreto Federal para implementar a medida e afirma ainda que “as igrejas são uma ferramenta espiritual que eu acho de fundamental importância nesse momento em que estamos enfrentando”, justificou.

Abertura no Estado

Ainda aguardando a sanção do governador Wilson Lima (PSC), o projeto de lei aprovado pelos deputados da ALE-AM que autoriza a abertura de igrejas e templos religiosos no Amazonas, segue parado. Aprovado em 5 de maio, a medida impõe regras para o funcionamento das igrejas, como a restrição de público.