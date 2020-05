Em meio a protestos, Moro chega à sede da PF para depor

ANSA

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro chegou por volta das 13h50 (horário local), deste sábado (2), na sede da Polícia Federal (PF), em Curitiba, para prestar depoimento no inquérito que investiga as acusações contra o presidente Jair Bolsonaro.

A previsão era que o depoimento começasse às 14h. No local, o ex-juiz federal foi recebido por um grupo de manifestantes contra e a seu favor. Na ocasião, houve princípio de tumulto, mas a Polícia Militar (PM) conseguiu conter os ânimos de pelo menos 100 pessoas, usando um cordão de isolamento.

Apesar da intervenção, um cinegrafista da RIC TV, afiliada Record, chegou ser agredido por um dos manifestantes. Eles estão reunidos com faixas, cartazes, carro de som e gritam palavras de ordem.

Moro será questionado sobre as acusações feitas por ele ao anunciar sua saída do governo, há uma semana. Na data, o ex-ministro disse que Bolsonaro tentou interferir no trabalho da PF e em inquéritos relacionados a familiares. Hoje cedo, em sua conta no Twitter, o presidente classificou Moro como “Judas” e relembrou o episódio em que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018.

“Os mandantes estão em Brasília? O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse? Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição. Mas também NÃO ADMITIREI que façam contra MIM e ao nosso Brasil passando por cima da mesma”, escreveu Bolsonaro.