Em Parintins, estabelecimento que descumprir quarentena será multado em até R$ 100 mil

Redação AM POST

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, município que fica (distante a 369 quilômetros de Manaus), assinou um decreto que multa o estabelecimento comercial que não cumprir o período de quarentena. A ordem leva em consideração a recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPEAM) e os decretos municipais 018/2020, 026/2020, 040/2020 e 041/2020.

A medida tem como objetivo evitar a propagação do novo Coronavírus (Covid-19), já que o município confirmou nesta segunda-feira (25), 925 casos da doença e 48 óbitos.

Segundo o decreto 040/2020, o estabelecimento que descumprir terá que pagar multa inicial de R$ 5 mil que pode chegar a R$ 100 mil se houver reincidência e com direito a interdição imediata.

O dinheiro das multas será destinado ao Fundo Municipal de Parintins, ao sistema de saúde e no combate ao covid-19.