Em vídeo, Marcelo Adnet tira sarro de Bolsonaro após presidente dizer que faria churrasco durante pandemia

Redação AM POST

O ator Marcelo Adnet, fez piada após a declaração do presidente Jair Bolsonaro que disse que faria um churrasco neste sábado (9) passando por cima das determinações de isolamento social por conta do covid-19. O vídeo foi gravado para o quadro “Sinta-se em casa”, veiculado no GloboPlay, o comediante imita Bolsonora, rasgando a constituição e “tomando cloroquina”.

“Ei, Queiroz! Grande sábado nisso daí, ok?”, ironiza Adnet. “O Salles já fez o fogo, a especialidade dele, e eu vou fazer a minha especialidade”, ironiza o humorista, fingindo rasgar uma página da Constituição Federal “pra atiçar o fogo”.

“Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil. Você vai nos hospitais, nas UTI’s, você vê o sofrimento das empresas”, diz o humorista. “Minha vontade é enfiar cloroquina na boca do CNPJ”, completou. Adnet ainda continua a crítica “fazendo um brinde” com uma “taça de cloroquina”.

Após anunciar que faria um churrasco para “umas 30 pessoas” neste sábado e ser criticado, o presidente ainda ampliou o número, como forma de ironia, na última sexta (8). “Quem estiver aqui amanhã a gente bota para dentro. Três mil pessoas no churrasco amanhã”, disse, à frente do Palácio da Alvorada, para apoiadores.