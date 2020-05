Empresa do Polo Industrial de Manaus doa 500 tablets para Susam usar em ambulâncias da rede estadual

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) recebeu a doação de 500 tablets da empresa Samsung, instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM), que darão apoio ao trabalho de atendimento realizado pela rede de saúde estadual aos pacientes de Covid-19. A doação foi feita por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Os equipamentos funcionarão com tecnologia 4G, e os primeiros 60 já foram entregues ao setor de Patrimônio da secretaria. Os demais tablets serão entregues nos próximos dias. A ideia é que esses primeiros 60 aparelhos sejam usados nas ambulâncias da rede estadual e entre os profissionais que atuam em atividades que exijam deslocamento.

Os demais tablets serão distribuídos para cada um dos cinco maiores hospitais de Manaus que hoje realizam o tratamento de pacientes com Covid-19, 60 para cada unidade, entre elas o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz e o Hospital de Combate ao Covid-19. Outras 14 unidades de urgência e emergência, como Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), receberão dez tablets, cada.

A ideia é que os profissionais possam acompanhar, mesmo fora das unidades, informações relacionadas ao funcionamento da rede, como o trabalho feito pela Central de Regulação do Amazonas, além do preenchimento de relatórios e outros documentos.

Com isso, o trabalho dos profissionais será otimizado, uma vez que terão acesso mais facilmente a informações importantes e poderão executar o trabalho administrativo das unidades de saúde com mais autonomia e rapidez.

Apoio da iniciativa privada

A secretária de Saúde, Simone Papaiz, voltou a destacar a importância que as empresas privadas ocupam no processo de combate ao coronavírus, sendo um suporte fundamental às ações desenvolvidas pelo Governo do Amazonas, com doações que têm acontecido frequentemente.

“Temos recebidos muitas doações, sejam elas de insumos, como EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), sejam de equipamentos, como essa agora da Samsung. E esse auxílio tem sido fundamental, uma vez que, sem o engajamento da iniciativa privada, dificilmente teríamos alcançado tantos avanços na ampliação rede estadual de saúde, como conseguimos no último mês”.

Simone Papaiz lembrou, também, que essa não foi a primeira doação realizada pela empresa Samsung, que em abril já havia doado 3 mil máscaras N95 e 50 termômetros de medição a distância, que foram distribuídos aos profissionais e unidades e saúde da rede estadual.

Desde o início da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a Sedecti, capitaneada pelo secretário Jório Veiga, tem articulado junto as industrias do PIM e empresários de Manaus, doações e apoio de diversas formas ao trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado.