Empresário é internado com sintomas de covid-19 em Manaus

Redação AM POST

O empresário Belmiro Vianez, ex-presidente da Câmara dos Diretores Lojistas de Manaus (CDLM), sócio e diretor comercial da empresa Pneuforte, deu entrada no sábado (9), no hospital da Samel com sintomas de Covid-19.

De acordo com informações do Blog do Mário Adolfo, familiares do empresário disseram que ele está se recuperando e deve receber alta rápido. “Está em ótimas mãos e com nossas melhores e mais fortes energias”, diz o texto que passou a circular no wathsApp logo no início da manhã.

Amigo da família, o deputado federal Marcelo Ramos disse que

a respiração de Belmiro evoluiu e ele está se recuperando bem.