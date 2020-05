Enteado é preso após ameaçar padastro com uma faca na zona leste de Manaus

REDAÇÃO AM POST

Um homem de 30 anos, foi preso após ameaçar o padastro de morte usando uma faca. A prisão ocorreu na noite da última terça-feira, 05, por volta das 22h, na zona leste da cidade.

Policiais militares que faziam ronda no local efetuaram a prisão, ao chegar na casa do acusado os agentes da lei prontamente fizeram contato com o padastro, um homem de 48 anos e informou que o enteado o ameaçou com uma faca.

O acusado ainda estava na casa onde o ato criminoso aconteceu, foi revistado pelos PMs que nada encontraram. Diante das acusações ele recebeu voz de prisão. A vítima e o suspeito foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.