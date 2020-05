Ex-bbb Flayslane desabafa após polêmica com Neymar e amiga dela divulga prints

Redação AM POST

A ex-BBB Flayslane deu o que falar nos último dias, ao revelar no canal do youtuber Matheus Mazzafera que já ficou com o jogador Neymar e o cantor baiano Léo Santana. Segundo ela tudo aconteceu antes dela ser confinada no programa Big Brother Brasil 20. O craque negou que os os dois tenham ficado e debochou da declaração da cantora em uma rede social. “Rir para não chorar”, disse ele.

Durante a madrugada a beldade desabafou e fez um post sua conta no Twitter, na publicação Flay diz que esse tipo de assunto não devia ganhar tanto ibope e pediu para as pessoas pararem de endeusar certos homens.

“Vocês perceberam que eu sumi o dia todo? Não to afim de ficar vendo o ibope imenso que vocês estão dando pra uma ficada, não. Sério, vocês mesmos que endeusam esse homem, chega! Eu não divulguei merda de print nenhum, tenho que provar nada pra ninguém não. Mudem a pauta!”, disse Flay na rede social.

A sister se manifestou após uma amiga ter divulgado prints que provam que ela trocou mensagens com o jogador. A morena disse que é mulher suficiente pra admitir as besteiras que faz e que não tem que provar nada pra ninguém.