Família procura homem que desapareceu após sair de casa, em Manaus

Redação AM POST*

Equipe de servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) registrou Boletim de Ocorrência (BO) acerca do desaparecimento de David Rubim Bentes, 28. O fato ocorreu na noite do último dia 26 de abril, por volta das 19h, na rua Mônica Bindá, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital.

De acordo com o BO, a mãe do indivíduo, Susie Lima, informou que o homem saiu da casa onde mora, no endereço mencionado, e até o momento não retornou e nem deu notícias. Na ocasião do registro, ela informou aos servidores que David está utilizando gesso na perna esquerda.

Conforme orientação da delegada Catarina Torre, titular da Deops, quem tiver informações sobre a localização do desaparecido, pode entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.