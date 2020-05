Familiares de modelo assassinada em Manaus pedem ajuda para localizar suspeito do crime

Redação AM POST

Familiares da finalista do Miss Amazonas Be Emotion 2019, Kimberly Mota, de 22 anos, encontrada morta na manhã desta terça-feira (12), no apartamento de seu ex-namorado, Rafael Fernandez Rodrigues, pedem justiça e ajuda para encontrar o principal suspeito do crime, que é o companheiro da vítima.

Kimberly estava desaparecida desde a noite de domingo (10) e depois de vária buscas, o corpo foi encontrado com dois golpes de faca no pescoço e um no abdômen na casa do homem. Após o crime, Rafael segue desaparecido e considerado foragido da polícia. Informações preliminares apontam que o acusado não havia se conformado com o término do relacionamento e assassinou a modelo.

Conforme o tio da vítima, Henrique, a morte da jovem chocou a todos e causou comoção entre a população de Manicoré (distante 330 quilômetros de Manaus), cidade natal da técnica de enfermagem.