Fernando Henrique Cardoso diz que falta condução política no Brasil

AFP

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso costuma ser moderado em suas declarações políticas, mas, na semana passada, depois que Jair Bolsonaro provocou a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, agravando a crise no país, comentou: “Está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado.”

“Dado o meu passado como presidente, não tenho o direito de estar provocando com palavras aqueles que estão no poder. Mas acontece que estamos chegando a uma situação muito complicada”, disse FHC, que exerceu a presidência entre 1995 e 2002, em entrevista à AFP.

“Quando falei em renúncia, era um alerta (…) Só queria tornar pública minha posição de que não concordo com o que ele está fazendo (…) Acho importante que as regras sejam respeitadas, que os presidentes cumpram seus mandatos. Não vou me movimentar, como nunca fiz, em favor de derrubar um presidente”, assinalou o sociólogo, 88, exilado durante a ditadura militar (1964-85).

O ex-presidente, líder do PSDB e considerado uma referência na política, é da mesma opinião dos milhões de brasileiros que consideram o isolamento social o melhor caminho para vencer a pandemia do novo coronavírus, apesar da campanha aberta de Bolsonaro a favor da “volta à normalidade” para evitar uma tragédia econômica.

Confinado em sua casa, no bairro de Higienópolis, São Paulo, FHC alertou que a Covid-19, que já deixou mais de 6 mil mortos no Brasil, pode provocar “uma explosão” que questione os alicerces das sociedades democráticas, e disse esperar que o país e o mundo tirem lições para coordenar suas respostas.