Finalista do Miss Amazonas é encontrada morta no apartamento do namorado em Manaus

Redação AM POST

A modelo, técnica de enfermagem e finalista do concurso Miss Amazonas Be Emotion 2019, Kimberly Mota, de 22 anos, foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (12), em um apartamento localizado em um residencial na avenida Joaquim Nabuco, Centro de Manaus. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, identificado como Rafael Fernandez Rodrigues.

Familiares da jovem relataram que o casal estava sumido desde a noite de domingo (10), quando participou da comemoração do Dia Das Mães. Eles fizeram buscas nas redes sociais, alguns meios de comunicação e nesta madrugada, o corpo da modelo foi encontrado com golpes de faca no apartamento do namorado que continua desaparecido.

Kimberly é natural do Município de Manicoré (que fica distante a 330 quilômetros da capital), e Rafael é da cidade de São Bernardo do Campo em São Paulo. Nas redes sociais do suspeito, consta que ele é analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 11 Região – Amazonas e Roraima.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Polícia Civil investiga o caso segue na procura para localizar Rafael.