Foto de Sikêra Jr em tratamento contra o coronavírus viraliza na internet

Redação AM POST*

Uma imagem do apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr, que anunciou recentemente que está com Covid-19, deitado numa cama usando máscara de oxigênio aparentando estar com a saúde muito debilitada viralizou nas redes sociais e em grupos de Whatsapp.

Em entrevista a coluna do jornalista Léo Dias, o amigo e assessor de imprensa do apresentador, Wallacy Bruno, disse que a foto deve ter sido feita na semana passada. “Ele está bem. Já passou o período da doença, mas segue se recuperando. O Sikêra não estava usando respirador, apenas uma máscara de oxigênio porque estava ficando cansado muito fácil”, disse ele ao relatar que Sikera se recupera bem em casa.

Ainda segundo o colunista, cerca de seis pessoas que tiveram contato com o jornalista da RedeTV! já receberam resultados positivos para os exames de diagnóstico do novo coronavírus. Dentre eles, apenas Sikêra Jr. faz parte do grupo de risco da doença, por ser cardíaco e ter infartado há alguns anos.

No dia 29 de abril o apresentador falou direto de sua casa no Alerta Nacional e disse que foi infectado pelo novo coronavírus dentro de sua residência através de uma enfermeira que está com Covid-19 e cuidava de sua esposa.

“A enfermeira que estava cuidando da minha esposa está com covid. Ela que passou pra nós e todo mundo pegou. E ai o que eu faço agora, vou matar a enfermeira? ”, questionou apresentador que está afastado de seu programa desde o dia 22 de abril, quando passou mal ao vivo e precisou ser substituído por uma repórter da TV A Crítica.