“Fui cuidado por Deus e médicos”, diz Sikêra Jr após se recuperar da Covid-19

Folhapress

O apresentador do Alerta Nacional, RedeTV!, Sikêra Júnior está curado do novo coronavírus, que ele contraiu em abril. De acordo com o comunicador, a doença fez com que ele mudasse seus hábitos de saúde, já que não tinha o costume de se cuidar até contrair a Covid-19.

– Não me cuido, mas vou tentar a partir de agora. Dessa vez eu senti medo. Tenho um filho de três anos e uma neta de três anos, olhava para eles e pensava no futuro deles sem pai, sem avô. Agora eu me exercito, tenho alimentação balanceada – revela.

Depois que teve o diagnóstico da doença, Sikêra, claro, foi afastado de suas funções na RedeTV! e ficou se tratando em casa. Toda a família dele pegou a doença. De acordo com o comunicador, foi por meio de uma enfermeira que tratava sua esposa em casa que eles acabaram doentes.

E é justamente por isso que Sikêra reitera a sua opinião sobre o isolamento social. Ele acredita que quem puder deve ficar em casa, mas que aqueles que têm de trabalhar para sobreviver deveriam poder ir à luta pelo sustento de seus entes.

– Não mudo esse pensamento. Pior do que o vírus é a fome. Eu peguei Covid e sabia que era grupo de risco. Eu não podia ficar em casa, tinha que trabalhar. E eu peguei em casa. E aí? Agora eu pergunto: se é para ficar em casa, porque não libera os porteiros, as babás, os farmacêuticos, os frentistas? Eles são imunes?. Se você tem cartão de crédito recheado, você é premiado. Pode só ficar em casa vendo live de sertanejo com balde de energético, mas a maioria não é assim – completa.

O apresentador reforçou um pensamento que ele expressou ao vivo em seu programa em março.

– Sou a favor da economia e da vida juntos. ‘Ah, mas economia se recupera e a vida, não’. Eu não vou na onda de artista. Isso é piada para quem é favelado. Dizem: ‘fique em casa, faça ioga, origami, faça arte’. Isso é piada para quem precisa trabalhar – diz.

Na família de Sikêra, foi ele quem chegou a um estado de saúde mais grave. Entretanto, ele não chegou perto da morte nem de ter os pulmões afetados, como foi noticiado por um radialista. Júnior também não gostou de ter fotos com máscara de oxigênio viralizadas. Tratava-se de um procedimento para que ele se curasse da doença.

Apesar do que chama de fake news, nada o fez ficar irritado.

– O oxigênio eu até parei de usar. Eu fui bem cuidado, por Deus e pelos médicos. A questão das fake news é que eu sou pessoa pública, estou na vitrine, mas nem ligo mais – afirmu.

Agora curado, Sikêra diz o que tira de toda essa história e ataca os governantes do país pelo jeito como tratam o tema.

– Eu acho é que tem gente querendo ganhar dinheiro na desgraça dos outros, se aproveitando do que chamam de calamidade pública. Eu conheci isso há muito tempo, lá em Palmares (PE). Dava enchente e era declarado calamidade pública. E aí tudo era comprado e contratado sem licitação, uma farra – lembra.

Sikêra também critica quem fala mal sobre o uso da cloroquina, cuja eficácia não foi comprovada, para ajudar no combate ao novo coronavírus. Ele diz que tomou durante seu tratamento.

– Quando falamos em liberar remédio, dizem não ser comprovado. Querem forçar que maconha, Cannabis cura, mas cloroquina, não – reclamou.

Sikêra Júnior, que triplicou a audiência da RedeTV! após sua estreia pelo Alerta Nacional, ainda não tem data para retornar ao ar, mas ele quer fazê-lo assim que os seus fisioterapeutas o liberarem. Cardiologista e infectologista já deram sinal verde para isso.