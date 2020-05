Globo é acusada de promover ‘fraude’ em série médica sobre Covid-19 no Jornal Nacional

Internautas acusaram a Globo de “fraude” após a veiculação de uma reportagem da série médica que a emissora tem exibido, com diversos relatos de profissionais de saúde, dentro do Jornal Nacional.

Em um dos conteúdos, a médica Laíze, da cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, relatou um suposto colapso do sistema de saúde do local onde trabalha. Segundo ela, há perda de pacientes, falta de material de proteção e sofrimento dos profissionais de saúde da região.

Porém, após a exibição, a Prefeitura de Paraíba do Sul desmentiu o conteúdo, afirmando que o relato da profissional não corresponderia à verdade e que Laíze nem sequer faria parte do quadro do hospital identificado na matéria.

– O Hospital Nossa Senhora da Piedade (HNSP) esclarece à população Sul Paraibana que a médica Laíze não pertence ao quadro médico do HNSP, assim como seu depoimento veiculado no Jornal Nacional não corresponde à verdade – relata nota do município.

A administração do local ainda destacou que implementou todos os protocolos e medidas necessárias para combater o vírus e que teve sucesso na proteção dos profissionais, sem qualquer contaminado.

– O HNSP com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa de médico infectologista contratado pela Prefeitura, implantou Protocolos de última geração, que tem apresentado sucesso absoluto, não tendo sido identificada qualquer contaminação de profissionais de Saúde – afirma o hospital.

Após o esclarecimento, internautas criticaram duramente a emissora e acusaram a Globo e a médica de “fraude”.

– Fraude. Isso é fraude. Como o JN pode exibir um depoimento mentiroso desses? – postou um internauta.

Com a repercussão negativa, a médica publicou um vídeo nas redes sociais se defendendo das acusações. Ela confirmou que não fazia parte do corpo de médicos do hospital de Paraíba do Sul, e que ao dar a entrevista tinham pedido apenas para falar de uma forma mais generalizada. Ela ainda negou que sofresse de falta de equipamentos de proteção.