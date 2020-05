Governador diz que ser houver segundo pico de novos casos e mortes por covid-19 comércio será fechado novamente

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), reafirmou nesta quarta-feira (27) que a partir do 1º de junho será feita a reabertura gradual do comércio em Manaus. No entanto, ele também frisou que voltará atrás na decisão caso haja um segundo pico de novos casos de covid-19 e de óbitos pela doença.

“Se nós tivermos uma subida nos casos de coronavírus não temos a menor dúvida da decisão que vamos tomar. É retroagir e restabelecer todas as medidas restritivas que já haviam sido determinadas pelo governo do estado”, declarou.

Wilson Lima também disse que será divulgado ainda nesta noite cronograma de atividades comerciais que serão retomadas no estado. “A partir do 1º de junho vamos fazer a reabertura gradual do comércio. Nesta tarde vamos apresentar esse planejamento de que atividades devem retomar e as regras para que efetivamente isso aconteça”, explicou.