Governador do Pará diz que vai decretar lockdown para evitar avanço do novo Coronavírus

Redação AM POST

O governador do Pará, Helder Barbalho, informou que irá decretar lockdown (bloqueio total), em dez cidades do Estado, para frear o avanço do novo Coronavírus (Covid-19). A informação divulgada hoje (5) pela revista Veja que entrevistou o político. O decreto passará a vigorar a partir da próxima quinta-feira (7).

Helder Barbalho é o terceiro governador a tomar uso da medida no Brasil. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), para achatar a curva de contágio, deve ser ao menos 70% da sociedade em isolamento social.

No Pará as regiões mais atingidas são: Belém, a de Vigia de Nazaré e Santo Antônio do Tauá, e de Breves, no Marajó. A medida que limitará a circulação de pessoas terá quatro dias de aviso prévio e após isso quem desobedecer sofrerá punições.