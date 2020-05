Governo do Amazonas recebe restante de doações feitas pela Sociedade Israelita Albert Einstein

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu no início da noite deste domingo (03/05) a última parte da doação de 24 mil litros de álcool em gel, feita pela Sociedade Israelita Albert Einstein. Foram desembarcados no Aeroporto de Ponta Pelada, na zona sul de Manaus, 14 toneladas de álcool em gel, além de um carregamento de cloroquina.

Os insumos foram encaminhados para a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), onde serão registrados e, posteriormente, enviados às unidades de saúde do Estado, tanto na capital, quanto no interior do Amazonas.

No dia 21 de abril, a primeira parte das doações chegou ao Estado. Além do álcool em gel, foram doadas pela Sociedade Israelita Albert Einstein cem mil máscaras, que estão sendo distribuídas aos profissionais de saúde.

No sábado (02/05), a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) também recebeu uma carga Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), doados pelo projeto Todos Pela Saúde, que conta com a participação do Hospital Sírio Libanês, Sociedade Israelita Albert Einstein e Fundação Itaú-Unibanco.

Os produtos foram trazidos em dois aviões da Força Área Brasileira (FAB) e totalizam mais de 387 mil volumes contendo: máscaras cirúrgicas, máscaras N95, luvas, óculos de proteção, aventais e álcool em gel.