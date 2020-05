Grupo de meliantes é preso por tráfico de drogas em Itacoatiara

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática, do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), detiveram, na noite desta quarta-feira (27/05), oito homens por envolvimento no tráfico de drogas. A ação ocorreu na rua João Valério, bairro Araújo Costa, no município de Itacoatiara (distante 269 quilômetros de Manaus).

Os policiais apreenderam com eles 50 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, material para mistura da droga e dinheiro: R$ 1.296,10, Bs 155 (bolívares) e US$ 4.

A equipe recebeu uma denúncia anônima via linha direta, informando que, em um bar e distribuidora, estariam comercializando entorpecentes. Os policiais foram ao local averiguar a denúncia e ao chegar, avistaram várias pessoas. De imediato, realizaram a abordagem nos indivíduos e ao fazer as buscas no bar, encontraram os matérias ilícitos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao grupo, que foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Itacoatiara, para os procedimentos legais.