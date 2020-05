Guarda municipal é apedrejado ao exigir que fosse cumprido de toque de recolher em Patintins

Redação AM POST

Um guarda, foi agredido após fazer apreensão de linhas de pipa de um grupo de jovens que não obedeceu o toque de recolher decretado no município de Parintins (distante a 369 quilômetros de Manaus).

Conforme a Guarda Municipal, os agressores estavam soltando pipas quando foram orientados pelo profissional a voltarem para suas casas devido ao toque de recolher. Não satisfeitos, os suspeitos atiraram pedras contra as viaturas e contra os oficiais, uma delas acabou acertando o rosto do guardar que precisou ser conduzido ao hospital e recebeu sete pontos no ferimento.

O prefeito da cidade, Bi Garcia, decretou toque de recolher para evitar a propagação do novo Coronavírus (Covid-19).