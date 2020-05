Hacker invade live de reunião de deputados e exibe cena de sexo

Redação AM POST*

Uma cena de sexo explícito foi exibida durante reunião por videoconferência de deputados da frente parlamentar ambientalista, nessa quarta-feira (21/05), coordenada pelo deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP).

Na live estava sendo debatido pelos parlamentares o tema “Desmonte da fiscalização ambiental no Brasil” e mais de 80 pessoas acompanhavam a discussão. Porém, no meio da reunião, a chamada foi hackeada por “uma pessoa desconhecida” e a cena de sexo explícito apareceu na tela durante 4 segundos, suficientes para deixar os participantes do debate constrangidos com as imagens, mas a reunião seguiu normalmente.

“Foi uma situação inusitada e muito constrangedora. Estávamos com quase 100 pessoas na sala virtual, sendo retransmitida pelo Facebook e YouTube, autoridades de vários estados. Vamos reforçar a segurança virtual para os próximos encontros para não termos surpresas como essa”, disse Rodrigo Agostinho que presidia a reunião.