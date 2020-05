Homem é brutalmente assassinado no bairro Grande Vitória

Redação AM POST

Um homem, identificado como Messias Corrêa Vieira, de 26 anos, foi brutalmente assassinado por mais de 15 homens neste sábado (9), na rua Alvarães, bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima foi vista pela última vez por populares às 5h da manhã do mesmo dia. Ainda conforme a polícia, Messias foi morto por um grupo de homens que o espancou quebrando seus ossos do corpo e cabeça. Após as agressões ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) investiga o caso trabalha para descobrir os autores do crime.