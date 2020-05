Homem é encontrado morto e com as mãos amarradas na Zona Oeste de Manaus

Redação AM POST

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com as mãos amarradas na madrugada desse domingo (3), em uma área de mata no ramal Vovô Bacana, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, vítima estava jogada de bruços, apresentava várias marcas de agressão e perfurações na região das costas. Informações preliminares apontam que ele pode ter sido torturado antes de morrer.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.