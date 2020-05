Homem é preso após estuprar vizinha de sete anos em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Roberto dos Santos Marques, de 57 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (14), após estuprar uma menina de 7 anos em 2003. O acusado foi detido na rua Henoch Reis, no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme o delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Aldeney Goes, Roberto teve o mandado de prisão cumprido após denúncias anônimas relatando o paradeiro do mesmo. Ainda segundo o titular, a vítima era a vizinha do acusado e mais informações sobre o abuso não foi detalhado.

O suspeito foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá cumprir a pena imposta pela Justiça.